Öğrencilerden Yaşlılara Yardım Eli

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıları evlerinde ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını gideriyor.

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri bakıma muhtaç yaşlıları evlerinde ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını gideriyor.



Yaşlılara destek amaçlı 'Okullar Aileler ile Buluşuyor' projesi kapsamında Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ 21. Yüzyıl Bay Bayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaşlıları evlerinde ziyaret etti.



Öğrenciler tarafından bakımları yapılan yaşlıların evlerine tadilat yapıldı. Ev temizliği ve kişisel bakımları da yapılan yaşlılara manevi anlamda destek sağlandı.



Projenin öğrenciler adına faydalı olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, "Okullar Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında öğrenci kardeşlerimiz öğretmenleri ile birlikte önce Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi'mizi (YADES) ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra öğrenciler bakımları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta olan yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, onların evlerinde yapılması gereken rutin ev işlerini yaptılar, yaşlılarımızla sohbet ederek onlara çeşitli ikramlarda bulundular. Bu ziyaretler de öğrencilerimiz ders niteliğinde oldukça faydalı bilgiler öğrenirken, yaşlılarımız ise oldukça mutlu oldular" diye konuştu.



Diğer yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (YADES), kentte ikamet eden 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine kurulan akıllı takip ve çağrı sistemleri ile çağrı merkezinde görevli personellerce yaşlıların ihtiyaçları tamamlıyor. - KAHRAMANMARAŞ

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