Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

1 saat önce

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla Yaşlılar Köşkü'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret, System.String[]
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla Yaşlılar Köşkü'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmenleri ve Oğuzkent Cami İmamı Osman Can ile Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfına bağlı Yaşlılar Köşkü'ne geldi.

Öğrenciler buradaki yaşlıların ellerini öperek hayır dualarını aldı.

İmam Can, yaptığı açıklamada, "Öğrencilere bu ziyarette yaşlılarımızın durumlarını, yaşam ortamlarını, bir gün Allah ömür verdiği sürece kendilerinin de yaşlanacağını ve bakıma muhtaçlara kurum tarafından verilen hizmetleri yerinde gösterdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA

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