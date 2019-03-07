Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret
1 saat önce
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla Yaşlılar Köşkü'ndeki yaşlıları ziyaret etti.
Beypazarı Fatih
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, Regaip Kandili
dolayısıyla Yaşlılar Köşkü'ndeki yaşlıları ziyaret etti.
Öğrenciler, öğretmenleri ve Oğuzkent Cami İmamı Osman Can
ile Türkiye
Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfına bağlı Yaşlılar Köşkü'ne geldi.
Öğrenciler buradaki yaşlıların ellerini öperek hayır dualarını aldı.
İmam Can, yaptığı açıklamada, "Öğrencilere bu ziyarette yaşlılarımızın durumlarını, yaşam ortamlarını, bir gün Allah ömür verdiği sürece kendilerinin de yaşlanacağını ve bakıma muhtaçlara kurum tarafından verilen hizmetleri yerinde gösterdik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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