Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) idareci, öğretmen ve öğrencileri, Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek, tansiyon ve şekerlerini ölçtü.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) idareci, öğretmen ve öğrencileri, Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek, tansiyon ve şekerlerini ölçtü.

Farabi MTAL Okul Müdürü Mehmet Bilgesoy, "Meslek liseleri hayata dokunuyor" sloganı ile ilçedeki yaşlı ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Bilgesoy, öğrencilerin yaşlıların tansiyon ve şekerlerini ölçüp hastalıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdiklerini dile getirerek, yaşlıların evlerinde temizliklerini de yaptıklarını, hayırseverlerin yardımlarıyla hazırladıkları yardım kolilerini teslim ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Farabi, Güncel
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