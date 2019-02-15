Öğrencilerden Yemen'e Destek
1 saat önce
Türkiye Diyanet Vakfının "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyasına bir destek de Sandıklı Çiğiltepe köyü Ortaokulu öğrencilerinden geldi.
Türkiye
Diyanet Vakfının " Yemen
'e Sessiz Kalma" kampanyasına bir destek de Sandıklı
Çiğiltepe köyü Ortaokulu öğrencilerinden geldi.
Çiğiltepe Köyü İmam-Hatibi Mahir Temiz'in başlatmış olduğu kampanyaya Çiğiltepe Köyü Ortaokulu öğrencilerinden de destek geldi.
Biriktirdikleri harçlıkları Sandıklı İlçe Müftülüğüne getiren öğrenciler, Yemen'deki mağdur halka ulaştırılmak amacıyla Sandıklı İlçe Müftüsü Davut Çalışkan
'a teslim etti.
Öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden İlçe Müftüsü Çalışkan, öğrencilere teşekkür ederek öğrencilere 2019 yılı Diyanet Çocuk Takvimi hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:20 Kaynak: AA
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