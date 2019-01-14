Öğrencilerden Yemen'e Yardım
1 saat önce
Hamamözü ilçesinde öğrenciler AFAD'ın başlattığı "Yemen'e Umut Ol" kampanyası için 2 bin 550 lira topladı.
Hamamözü
ilçesinde öğrenciler AFAD
'ın başlattığı " Yemen
'e Umut Ol" kampanyası için 2 bin 550 lira topladı.
Öğrenciler, veli ve öğretmenlerin de destekleriyle topladıkları 2 bin 550 lirayı AFAD'ın banka hesabına yatırdı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.
Yıllardır Yemen'de bir insanlık dramı yaşandığını, milyonlarca insanın, açlık ve salgın hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Gürgil, şunları dile getirdi:
"Öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte ilçe olarak Yemen'deki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir yardım kampanyasına destek olmak istedik. Bugün de 2 bin 550 lirayı AFAD başkanlığımızın kampanya hesabına yatırdık. İnşallah Yemen'de yaşanan bu insanlık dramı sona erer. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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