Öğrencilerden Yemen'e Yardım

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta öğrenciler, harçlıklarından ve düzenledikleri çeşitli etkinliklerden topladıkları parayı Yemen'e gönderilmek üzere Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta öğrenciler, harçlıklarından ve düzenledikleri çeşitli etkinliklerden topladıkları parayı Yemen'e gönderilmek üzere Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti.



"Yemen açlıktan ölüyor, insanlık ölmesin" yardım kampanyasına Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 41 bin TL destek geldi.



Okul harçlıkları başta olmak üzere düzenledikleri kermesten elde edilen geliri, Yemen'e bağışlayan öğrenciler, bu çalışmalarıyla ailelerinden ve vatandaşlardan tam not aldı.



Öğrenciler tarafından hazırlanan yardım paketleri ve nakit para Yemen'e gönderilmek üzere Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi.



Yardım kampanyası hakkında açıklama yapan 11-E sınıfı öğrencilerinden Pakize Nur Kama, "Okulumuz adıma çok mutluyum. Biz okulumuzda en çok satış yapan sınıf olarak birinci olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



12-F sınıfından Cennet Çevik ise, "Bu yardımı yaptığımız için çok mutluyum. Yemen açlıktan ölüyor, insanlık ölmesin sloganıyla yola çıktık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Müslüman neredeyse bizim kavlimiz oradadır. Ne olursa olsun, insanlık ölmesin" diye konuştu.



Öğrencilerin büyük bir gayret gösterdiğini belirten Okul Müdürü Bilal Yiğit, "Bu gayretler neticesinde rabbim bize bu mutluluğu yaşattı. Bu kampanya da, İmam Hatip öğrencilerinin son derece öz verili bir gayret gösterdiklerini görüyoruz. Paylaşma, yardımlaşma duygusu, kardeşlik duygusu ve ümmet bilinci üst düzeyde yaşandı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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