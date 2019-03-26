Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Yemen'e Yardım

Öğrencilerden Yemen'e Yardım

50 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta öğrenciler, harçlıklarından ve düzenledikleri çeşitli etkinliklerden topladıkları parayı Yemen'e gönderilmek üzere Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti.

Öğrencilerden Yemen'e Yardım, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta öğrenciler, harçlıklarından ve düzenledikleri çeşitli etkinliklerden topladıkları parayı Yemen'e gönderilmek üzere Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti.

"Yemen açlıktan ölüyor, insanlık ölmesin" yardım kampanyasına Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 41 bin TL destek geldi.

Okul harçlıkları başta olmak üzere düzenledikleri kermesten elde edilen geliri, Yemen'e bağışlayan öğrenciler, bu çalışmalarıyla ailelerinden ve vatandaşlardan tam not aldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yardım paketleri ve nakit para Yemen'e gönderilmek üzere Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Yardım kampanyası hakkında açıklama yapan 11-E sınıfı öğrencilerinden Pakize Nur Kama, "Okulumuz adıma çok mutluyum. Biz okulumuzda en çok satış yapan sınıf olarak birinci olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

12-F sınıfından Cennet Çevik ise, "Bu yardımı yaptığımız için çok mutluyum. Yemen açlıktan ölüyor, insanlık ölmesin sloganıyla yola çıktık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Müslüman neredeyse bizim kavlimiz oradadır. Ne olursa olsun, insanlık ölmesin" diye konuştu.

Öğrencilerin büyük bir gayret gösterdiğini belirten Okul Müdürü Bilal Yiğit, "Bu gayretler neticesinde rabbim bize bu mutluluğu yaşattı. Bu kampanya da, İmam Hatip öğrencilerinin son derece öz verili bir gayret gösterdiklerini görüyoruz. Paylaşma, yardımlaşma duygusu, kardeşlik duygusu ve ümmet bilinci üst düzeyde yaşandı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:19:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Yemen'e Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]