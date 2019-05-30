Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Yeryüzü Doktorlarına bağış
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Öğrencilerden Yeryüzü Doktorlarına bağış

53 dakika önce

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yeryüzü Doktorlarına bağış yaptı.

Öğrencilerden Yeryüzü Doktorlarına bağış, System.String[]
Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yeryüzü Doktorlarına bağış yaptı.
Okulda öğrencilerin tasarruf ve yardımlaşma bilincine katkı sağlaması amacıyla başlatılan "1 Liranın Hükmü Var" kampanyasıyla 225 öğrenci ekimden mayıs ayına kadar, oluşturulan kumbarada her ay günde en az 1 lira olacak şekilde düzenli para biriktiriyor.
Her ayın sonunda hesaplanan öğrenci birikimlerinin yüzde 20'si, bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanıyor. Geri kalan paralar ise öğrencilere dönem sonlarında teslim ediliyor.
Bu kapsamda öğrenciler mayıs ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 450 lirayı Yeryüzü Doktorlarına bağışladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:50 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Piraziz, Güncel
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