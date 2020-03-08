Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı - Son Dakika

Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı
7 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Yeşil Ay haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda stand açtıFennur Sezön MTAL Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından Yeşil Ay Haftası nedeniyle açılan stant büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Yeşil Ay haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda stand açtı
Fennur Sezön MTAL Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından Yeşil Ay Haftası nedeniyle açılan stant büyük ilgi gördü. Öğrenciler hafta etkinlikleri dahilinde "Bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim standında vatandaşlara bilgiler verdiler. Yapılan etkinliğe Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'de destek verdi. - BALIKESİR
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