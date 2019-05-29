Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden yetimlere kıyafet yardımı
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Öğrencilerden yetimlere kıyafet yardımı

1 saat önce

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle 370 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Öğrencilerden yetimlere kıyafet yardımı, System.String[]
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle 370 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.
İlahiyat Fakültesinden bir grup öğrenci tarafından Altındağ'da bayramlık alışverişi için bir mağazaya götürülen, aralarında Afgan, Iraklı ve Suriyelilerin de bulunduğu 370 yetim çocuk, dilediği ayakkabı ve kıyafeti alma imkanı buldu.
Konuya ilişkin bilgi veren dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Özdemir, 4 yıldır "Bayram alışverişine çıkıyoruz." sloganıyla yetim çocuklara kıyafet yardımı yaptıklarını, bu yıl da proje kapsamında 370 çocuğu giydireceklerini belirtti.
İhtiyaç sahibi yetimleri belirlemek için sivil toplum kuruluşlarından destek aldıklarını anlatan Özdemir, "Bu yıl, İyilik-Der adlı dernekten yardım aldık. Yetimlerin belirlenmesinin ardından onları bulundukları yerden servis araçlarıyla alıp alışverişe çıkarıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:35 Kaynak: AA
Altındağ, Ankara Üniversitesi, Güncel
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