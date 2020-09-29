Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı

Son dakika genel haberine göre Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı Yöresel lehçeyle video çekip, maske, mesafe, hijyen uyarısı yaptılar Antalya'nın Alanya ilçesinde eğitim veren bir ortaokulun öğrencileri, yöresel ağızla çektikleri video ile korona virüsle mücadeleyi anlattı.

Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı

Yöresel lehçeyle video çekip, maske, mesafe, hijyen uyarısı yaptılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eğitim veren bir ortaokulun öğrencileri, yöresel ağızla çektikleri video ile korona virüsle mücadeleyi anlattı. Büyük beğeni toplayan videoda öğrenciler, maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Başta yetkililer olmak üzere tüm ülkede korona virüse karşı tedbirler alınırken, yüz yüze eğitimin başlamasıyla Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki Tahir Tuluk Ortaokulu tiyatro ekibinde yer alan öğrenciler, olası bir teması engellemek amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Türkçe Öğretmeni Mesut Nergiz ile öğrenciler, yöresel ağızla çektikleri videoyla korona virüs mücadeleyi anlatıp maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Okulun sosyal medya hesabından yayınlanan ve korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kuralların anlatıldığı video büyük beğeni topladı.

"Alanya ağızıyla bir kamu spotu hazırladık"

Türkçe Öğretmeni Mesut Nergiz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencileri olarak 'maske ve sosyal mesafeye' dikkat çekmek amacıyla Alanya ağızıyla bir kamu spotu hazırladık. Alanya ağızını kullanarak özellikle bölge halkının dikkatini çekmek ve salgında uyulmayan kuralları hatırlatarak farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışmayı yaptık. Umarız duyarlı halkımız bu uyarıları dikkate alır ve bu kötü zamanları ilerde tebessümle hatırlayacağımız anılara dönüştürürüz" dedi.

Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı
Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı
Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı
Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı
Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı

Türkçe Öğretmeni, Tiyatro, Antalya, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı - Son Dakika

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