Öğrencilerden yurt binası ışıklarıyla Mehmetçiğe destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden yurt binası ışıklarıyla Mehmetçiğe destek mesajı - Son Dakika

Öğrencilerden yurt binası ışıklarıyla Mehmetçiğe destek mesajı

6 saat önce

Kayseri'de üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek için yurt binasının ışıklarıyla "Vatan sana canım feda" yazısını yansıttı.

Kayseri'de üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek için yurt binasının ışıklarıyla "Vatan sana canım feda" yazısını yansıttı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yurtlarında kalan yüksek öğrenim öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesini protesto etmek ve bölgede devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binasının ışıklarıyla "Vatan sana canım feda." yazdı.

Öğrenciler ayrıca komando marşını okudu, şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Etkinliğe Seyyid Burhaneddin, Hunat Hatun ve Melikgazi kız yurtlarında kalan öğrenciler de destek verdi.

Öğrencilerden yurt binası ışıklarıyla Mehmetçiğe destek mesajı

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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