Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Yuvasız Kuşlara 500 Sıcak Yuva

Öğrencilerden Yuvasız Kuşlara 500 Sıcak Yuva

32 dakika önce

Bağcılar'da yaşayan öğrenciler, merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Merhamet Projesi' kapsamında 500 adet kuş yuvası yaptı.

Öğrencilerden Yuvasız Kuşlara 500 Sıcak Yuva, System.String[]
Bağcılar'da yaşayan öğrenciler, merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Merhamet Projesi' kapsamında 500 adet kuş yuvası yaptı. Çocuklar yaptıkları kuş yuvalarını, parklardaki ağaçlara asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturacak.

'Kuşlara Merhamet' adı altında bir araya gelen öğrenciler, hayvan sevgisini aşılamak ve merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla 500 kuş yuvası yaptı. Kuş yuvalarının dağıtımı öncesi Yavuz Selim İlkokulu'nda 'Yuvasız Kuşlar Şarkılarda Kalsın' adı altında bir tanıtım programı düzenlendi. Öğrenciler, yaptıkları kuş yuvalarını ilçe yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin beğenisine sundu. Bu kuş yuvaları ilçede bulunan Öğretmenevi Bahçesi, Saraybosna Parkı, Kestane Parkı, Muhtarlık Bahçesi'ne ve okullara ulaşım sağlandığı yolların kenarlarında bulunan ağaçlar asılmaya başlandı.

"DÜNYAYI ÇOCUKLARIN MERHAMETİ AYAKTA TUTUYOR"

Proje nedeniyle öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınımız olan çocuklarımız, eserleriyle geleceğe ilişkin bize güven veriyor. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Onların sevgisiyle dünya daha güzel bir yer olacak.Çocuklarımızın yaptıklarından dolayı İlçem, İstanbul ve ülkem adına gurur duyuyorum" dedi. Çağırıcı, bu anlamlı projeye destek vermek için öğrencilere 500 kuş yuvası sözü verdi.

Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri daha önce de "Kardeşime atkı ördüm" diyerek Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis ve Van'da zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilere 800 atkı göndermişti. Ayrıca aynı okulda önceki yıllarda velilerin de katılımıyla "kitap okuma etkinliği" gerçekleştirilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:00 Kaynak: DHA

İstanbul, Selim, Bağcılar, Güncel
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