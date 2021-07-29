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Öğrencilerden yüzde 98'si okullara yerleşti - Son Dakika

Öğrencilerden yüzde 98'si okullara yerleşti

29.07.2021 16:08
Öğrencilerden yüzde 98'si okullara yerleşti, System.String[]

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), LGS başarısıyla bir kez daha gururlandırdı. KARBEM'de ücretsiz eğitim alan ve tercihte bulunan öğrencilerden yüzde 98'i, liselere yerleşmeyi başardı.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kurulan KARBEM, öğrencilerinin başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde ve zorlu koşullarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ailelerinin ve öğretmenlerinin gururu olmayı sürdürüyor.

Bu yıl da LGS'ye girdikten sonra tercihte bulunan 175 öğrenciden 171'i liselere yerleştirildi. Böylece başarı oranı yüzde 98'i buldu. Öğrencilerden 2'si Fen, 1'i İzmir Atatürk, 2'si İzmir Kız, 140'u Anadolu, 22'si meslek, 4'ü de İmam Hatip liselerinde eğitim görmeye hak kazandı.

Öğrencileri ve ailelerini kutlayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Çocuklarımız zor koşullarda hazırlandıkları bir sınavdan daha alınlarının akıyla çıkmayı başardılar. Ailelerinin ve bizlerin gururu, umudu olmayı sürdürdüler. Bundan sonraki süreçte de umarım yolları açık olur. Hepsini ayrı ayrı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin tüm olanaklarını seferber ettiği KARBEM'in lise ve üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Her zaman ve her yerde söylediğimiz gibi, tüm gücümüzle eğitimin, ülkemizin geleceği çocuklarımın yanında olmayı sürdüreceğiz. Okullarımızın bakım ve onarımından 'Eğitim Kart' uygulamasına kadar, eğitime yaptığımız çok boyutlu destek devam edecek" dedi.

YKS'de tercih günleri

Öte yandan YKS sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte KARBEM'de tercih günleri pazartesi başlayacak. 12. sınıf ve mezunu KARBEM öğrencileri, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında KARBEM'e gelerek, uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini yapabilecek. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle öğrencilerin, 414 78 06 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.

Öğrencilerden yüzde 98'si okullara yerleşti

Karabağlar Belediyesi, Koronavirüs, Karabağlar, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Öğrencilerden yüzde 98'si okullara yerleşti - Son Dakika


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