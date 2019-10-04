Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden zafer meşalesinin yakıldığı topraklara ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Öğrencilerden zafer meşalesinin yakıldığı topraklara ziyaret

30 dakika önce

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi, Kocatepe Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliğini ziyaret etti.

Öğrencilerden zafer meşalesinin yakıldığı topraklara ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi, Kocatepe Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliğini ziyaret etti.


Turizm Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, profesyonel alan kılavuzu Serhat Tugan rehberliğinde ilk olarak Atatürk Evini ziyaret etti. Doç. Dr. Özcan Zorlu ve Arş. Görevlisi Ali Kabakulak'ın önderliğinde büyük taarruzun başladığı Atatürk Evine gelen öğrenciler Tugan'dan tarihi önem taşıyan değerler ile ilgili bilgiler edindi. Atatürk Evi ziyareti esnasında tarihi önem taşıyan değerlere hayran kalan öğrenciler Şuhut ilçesini çok sevdiklerini belirtti. Atatürk Evi ziyaretinin ardından Kocatepe Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliğini ziyaret ederek Serhat Tugan'dan burada da bilgiler aldı. İlçenin tarihi değeri konusunda fikirler edinen öğrenciler, bol bol fotoğraf çekti. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı
İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü İBB Sözcüsü Ongun, sıkışıklık sorunu çözülen Altunizade durağının son halini paylaştı iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden zafer meşalesinin yakıldığı topraklara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]