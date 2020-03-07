Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

6 saat önce

Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı.

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı, System.String[]

Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı.

Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan, Çocuklar Gülsün Diye Sürmeli Osanmaz, Şehit Bebek Bedirhan Karakaya anaokulu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında video gösterimleri eşliğinde bilgi verildi.

112 Komuta Merkezinin önemine değinen Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan, "Öğrencilerimize acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği ve çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul etmemeleri anlattık." dedi.

Çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplandığını aktaran Ceyhan, "Daha önce acil hat sayısının fazla olması kargaşaya ve zaman kaybına neden oluyordu. Bu sebeple tek numarada birleştirilerek, tüm acil aramalar 112 Acil Çağrı Merkezi adı altında birleşti." ifadelerini kullandı.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, çocuklara balon, boyama kitabı ve kalem dağıttı.

Şarkışla, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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