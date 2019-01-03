Son Dakika Haberleri: Öğrencilere 900 Km Uzaklıktan Yılbaşı Kartı Yollandı

Öğrencilere 900 Km Uzaklıktan Yılbaşı Kartı Yollandı

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin hazırladığı yılbaşı tebrik kartları Malatya'nın Darende ilçesindeki öğrencilere ulaştı.

Öğrencilere 900 Km Uzaklıktan Yılbaşı Kartı Yollandı, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin hazırladığı yılbaşı tebrik kartları Malatya'nın Darende ilçesindeki öğrencilere ulaştı.

Darende Balaban İlkokulu sınıf öğretmeni Hasan Polat, mesafe uzak olsa da arkadaşlığın mesafe tanıdığının örneğini yaşadıklarını belirterek, "Darende'mize 900 km uzaklıkta bulunan Antalya Korkuteli İmrahor İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, okulumuz 2. sınıf öğrencilerine yeni yıl tebrik kartları göndererek hem yeni yıllarını kutlamış hem de arkadaş olmuşlardır. Hepsine kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyoruz" dedi.

Kendilerine hiç tanımadıkları çocuklar tarafından gönderilen yılbaşı tebrik kartlarını okuyan öğrenciler ise Korkuteli'ndeki arkadaşlarına teşekkür etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Malatya, Antalya, Darende, Korkuteli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:18:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere 900 Km Uzaklıktan Yılbaşı Kartı Yollandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]