Öğrencilere Afet Tedbirleri Öğretildi

Seminerde öğrenciler; 'Afete Hazırlık, Afetlerde Yapılması Gerekenler, Afet Sonrası Yapılacaklar, İlk 72 Saat' konularında eğitim alırken, Deprem Simülasyon Tırı'nda deprem anını birebir tatbik ettiler.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; '' Bireylerin bir afet durumunda doğru adımları atabilmesi, temelde can ve mal kaybını engellemek için doğru planlama yapılmalı. Önceden yapılacak planlama ve hazırlık çalışmaları afetten en az zararla çıkılmasına yardımcı olmakta. Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları çocuklarımıza kazandırmak amacıyla bu programı gerçekleştirdik.'' diye konuştu.