Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Afet Tedbirleri Öğretildi

Öğrencilere Afet Tedbirleri Öğretildi

1 saat önce

Kağıthane Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ile İlçe Milli Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği program kapsamında 1600 öğrenciye AFAD İl Müdürlüğü'nde Afet Eğitim Semineri verildi.

Öğrencilere Afet Tedbirleri Öğretildi, System.String[]

Seminerde öğrenciler; 'Afete Hazırlık, Afetlerde Yapılması Gerekenler, Afet Sonrası Yapılacaklar, İlk 72 Saat' konularında eğitim alırken, Deprem Simülasyon Tırı'nda deprem anını birebir tatbik ettiler.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; '' Bireylerin bir afet durumunda doğru adımları atabilmesi, temelde can ve mal kaybını engellemek için doğru planlama yapılmalı. Önceden yapılacak planlama ve hazırlık çalışmaları afetten en az zararla çıkılmasına yardımcı olmakta. Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları çocuklarımıza kazandırmak amacıyla bu programı gerçekleştirdik.'' diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:19 Kaynak: Bültenler

Kağıthane, Güncel
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