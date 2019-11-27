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Öğrencilere ağız diş sağlığı eğitimi

6 saat önce

Diş sağlığı için öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Öğrencilere ağız diş sağlığı eğitimi, System.String[]

Diş sağlığı için öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.


Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında Topsöğüt Hürriyet İlköğretim Okulunda Ağız Diş Sağlığı Eğitimi verildi. Sağlık görevlileri, diş fırçalamanın önemini anlattı. Özellikle şeker ve şekerli yiyeceklerden sonra dişlerin fırçalanması gerektiğini dile getiren konu uzmanı sağlık görevlileri, yatmadan önce de diş fırçalanması gerektiğini anlattı.


Konu uzmanı sağlık görevlileri, eğitim verdikten sonra öğrencilere diş fırçası ve macunu da hediye etti. - MALATYA

Ağız Diş Sağlığı Haftası, Malatya Yeşilyurt, Hürriyet, Topsöğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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