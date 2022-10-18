ÖĞRENCİLERE AKÜLÜ ARABAYLA TRAFİK EĞİTİMİ - Son Dakika
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ÖĞRENCİLERE AKÜLÜ ARABAYLA TRAFİK EĞİTİMİ

18.10.2022 11:07

Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencilerine Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencilerine Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş, Trafik Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamındaki uygulamaya, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekipleri katıldı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki etkinlikte anaokulunda 5 yaş grubundaki 53 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı ve akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Öğrencilere şapka, boyama kitabı, kalem, şeker gibi hediyeler verildi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Trafik parkurumuzu uygulamalı eğitime açmış bulunmaktayız. Uygulamalı eğitim parkurumuz yıl boyunca öğrencilerimize hizmet verecek. Trafiğe saygının küçük yaşta başladığını hepimiz bilmekteyiz. Çocuklarımız bu yaşta trafik kurlarını, trafik levhalarını öğrenerek hayatı boyunca bilinçli bir sürücü haline gelecek dedi.

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Kaynak: DHA

Kumluca, Erdemir, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLERE AKÜLÜ ARABAYLA TRAFİK EĞİTİMİ - Son Dakika

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