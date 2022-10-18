İçişleri Bakanlığının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş, Trafik Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamındaki uygulamaya, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir , İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir , İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut , İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekipleri katıldı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki etkinlikte anaokulunda 5 yaş grubundaki 53 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı ve akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Öğrencilere şapka, boyama kitabı, kalem, şeker gibi hediyeler verildi.

Kaynak: DHA

Kumluca, Erdemir, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖĞRENCİLERE AKÜLÜ ARABAYLA TRAFİK EĞİTİMİ - Son Dakika

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