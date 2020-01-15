Öğrencilere akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi veriliyor - Son Dakika

Öğrencilere akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi veriliyor

6 saat önce

BİNLERCE öğrenci, Ümraniye Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi gördü.

Öğrencilere akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi veriliyor, System.String[]

BİNLERCE öğrenci, Ümraniye Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi gördü. Öğrenciler önce sınıflarda trafikle ilgili teorik bilgi alıyor ve daha sonra Trafik Eğitim Parkı'nın içerisinde akülü araçları kullanarak derslerde öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçiriyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından kurulduğu günden bu yana uygulamalı trafik eğitimlerini sürdüren Trafik Eğitim Parkı, bu eğitim-öğretim döneminde de binlerce öğrenciye hizmet verdi. Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 2 bin 733 öğrenci uygulamalı trafik eğitimi aldı.

AKÜLÜ ARAÇLARLA UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Trafik Eğitim Parkı Ümraniye'de bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullarda öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencilerine hizmet veriyor. Okulların randevu talebi ile Ümraniye Belediyesi'ne bağlı araçlar tarafından alınan öğrenciler, Trafik Eğitim Parkı'na getirilerek burada uygulamalı trafik eğitimi görüyor. Öğrenciler önce sınıflarda trafikle ilgili teorik bilgi alıyor. Öğrenciler daha sonra Trafik Eğitim Parkı'nın içerisinde akülü araçları kullanarak teoride öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçiriyor.

"ÇOCUKLARA TRAFİK KURALLARINI ANLATIYORUZ"

Trafik Eğitim Parkı'ndaki eğitimler hakkında bilgi veren birim sorumlusu Fatma Arslan, "Burada Ümraniye'de bulunan Milli Eğitim'e bağlı okullarımızın dördüncü sınıflarına her gün iki sınıf şeklinde eğitim veriyoruz. Sabah bir grubumuz, öğleden sonra ise bir grubumuz var. Randevu sistemi ile okullara randevu veriyoruz. Bu randevu oluşturulduktan sonra belediyemiz tarafından servis gönderiliyor ve servisle çocuklarımız buraya geliyor. Burada içerde önce teorik eğitimiz var. Çocuklara bu eğitimde trafik kurallarını anlatıyoruz. Karşıdan karşıya nereden ve nasıl geçmemiz gerekiyor, emniyet kemerinin önemini, bisiklet kullanırken dikkat etmemiz gereken hususları anlatıyoruz. Daha sonra görüntülü sunumumuz oluyor çocuklara. Oradan alıp sahaya çıkarıyoruz. Burada gruplar halinde uygulamalı olarak eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.


Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
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