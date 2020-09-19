Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması' - Son Dakika

Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması'

- Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs müjdesinin ardından Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da 81 ilde 81 okula 'Amasya Elması' göndererek, öğrencilere destek oldu.

- Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması'

AMASYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs müjdesinin ardından Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da 81 ilde 81 okula 'Amasya Elması' göndererek, öğrencilere destek oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerin okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı twetinin atmasının akabinde 81 İlde 81 Okul'a ve Bakanlığa Amasya elması göndereceği müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, düzenlediği törenle elmaları yola çıkardı. Başkan Sarı, gönderdiği Amasya elmalarıyla, çocuklara verdiği sözü de yerine getirmiş oldu.

'81 İLDE 81 OKULA AMASYA ELMALARI BİZDEN'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere evlerinizde bunaldınız, okullarınızı özlediniz okula döndüğünüz ilk teneffüsü 40 dakika yapacağım twetine 81 ilde 81 okula Amasya Elması göndererek, destek verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bununla birlikte çeşitli vilayetlerden Belediye Başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız bu twete destek verdiler. Bizde Sayın Bakanımıza destek vermek ve öğrencilerimizin özlemlerini ortak olmak amaçlı 81 ilde 81 okulumuza ve bakanlığımıza 'Amasya Elması Bizden' sözünü verdik. Bu manada da sözümüzün gereği olan icraatımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Tabi bu bir çözüm değil, bu bir paylaşmaktır. Yani dertlere ortak olmaktır. Bazı hassasiyetler vardır ki sadece gönüller ile olur. Bizde gönülden 81 vilayetimiz ile tüm duygularımızı paylaşıyor ve 81 vilayetimize Amasya'mızın adını taşıyan elmalarımızı gönderiyoruz. Bu 81 vilayetimize Amasya'dan sağlık, sıhhat dilemek ve selam göndermektir" dedi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK'

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ise, "Salgın süreci tüm dünyayı olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde bu süreç eğitim-öğretimden tutun, diğer sosyal alanları da olumsuz etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığımız olarak sürecin başından itibaren dünyada en az etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Özellikle EBA üzerinden uzaktan eğitim ile birlikte öğrencilerimiz derslerinden hiçbir zaman geri kalmadılar. Mart sürecinden sonra hızlı bir şekilde bakanlık olarak kendimizi geliştirdik. ve yeni eğitim-öğretim yılına daha hazırlıklı bir şekilde giriyoruz. 81 ilden bizlere de hediyeler geliyor. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sarı beye bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Amasya Elmaları' 81 İlde 81 Okula ve bakanlığa ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması'

Ziya Selçuk, Mehmet Sarı, Amasya, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması' - Son Dakika

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