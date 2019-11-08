Son Dakika Haberleri: Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldı
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Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldı

7 saat önce

Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldıAARDAHAN - Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta yenilikler devam ediyor.

Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldı

AARDAHAN - Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta yenilikler devam ediyor. Posof'lu aşık Sabit Müdami kendi adını taşıyan okulda düzenlenen proğramla anlatıldı.

2012 yılında açılan Posof İmam Hatip Lisesi'nin adı 2017 yılında değiştirilerek Posof'lu aşık Sabit Müdami Ataman'ın adı verildi.

Aşık Müdami'nin isminin verilmesine rağmen okulda Müdami'yi tanıyan öğrenci yok denecek kadardı. Okula yeni müdür olarak atanan Şener Bilican, İmam Hatip Okullarının açılış günleri dolayısıyla İmam Hatip okullarının tarihi ve adını taşıdığı Aşık Sabit Müdami Ataman'ı tanıtmak için program düzenledi.

Okulun normal salonu olmadığı için Kütüphane de düzenlenen programa okulun son sınıf öğrencileri, öğretmenler, ilçe Milli eğitim müdürü ve Posof Belediye başkanı katıldılar.

Program saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra İmam Hatip Okullarının tarihiyle ilgili sinevizyon gösterisiyle İmam Hatiplerin Ne zorluklarla açıldığı anlatıldı.

Okula adı verilen Posof'lu aşık Müdaminin hayat hikayesinin anlatıldığı film gösterisinden sonra Okul müdürü Şener Bilican günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yaptı.

Daha sonra Aşık Sabit Müdami Ataman'ın oğlu aşık Halil İbrahim Ataman'a söz verildi.

Aşık Müdami'nin oğlu gazeteci ve aşık Halil İbrahim Ataman aşıklık geleneği ve aşıklarla ilgili konuşmasından sonra sazıyla babası Aşık Müdaminin eserlerinden koşma, divan, yedekli tecnis gibi aşık havalarından örnekler sundu.

Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldı

Ardahan, Posof, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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