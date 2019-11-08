Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi
Son Dakika Güncel Öğrencilere Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi

Öğrencilere Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi

7 saat önce

MARMARİS'teki bir okulun yemekhanesinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı.

Öğrencilere Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi, System.String[]

MARMARİS'teki bir okulun yemekhanesinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı. Veli, öğrenci ve öğretmenler, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde sevdiği yemekleri yedi.

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndaki Uğur Okulları, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırladı. Atatürk köşesinin yer aldığı yemekhanede okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler öğle saatlerinde bir araya geldi. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü Atatürk'ün sevdiği müzikler eşliğinde yenildi. Okul Müdürü Onur Demirtaş, "Ulu önderimiz Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında bir etkinlik hazırladık. Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri aşçılarımızla birlikte yaptık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Atatürk'ü tanımaları ve sevdiği şeyleri bilmelerini istiyoruz. Bugün de Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri tanıttık. Okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrencilerimizle bu anı paylaştık" dedi.

Ortaokul öğrencisi Ezgi Sezer ise "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekleri öğrendim. Ülkemizin kurucusunun sevdiği yemekleri yemek ayrı bir gurur. Mutluyum, Atatürk ilelebet kalbimizde olacak" diye konuştu.


Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:40 Kaynak: DHA
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