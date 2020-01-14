Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı - Son Dakika

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında Anaokulu okulu öğrenci velileri tarafından örülen atkı ve bereler, köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında Anaokulu okulu öğrenci velileri tarafından örülen atkı ve bereler, köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.


Sivas Valiliği tarafından başlatılan,300 fikir, 300 proje kapsamında, İlçede bulunan Emine Birler Anaokulu Öğrenci velileri, öğretmenleri ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile birlikte, İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı'nın eşi Ayşe Sarı koordinatörlüğünde devam eden "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında, öğrenci velileri tarafından örülen 150 adet atkı ve bereden oluşan kışlık giyecekler hediye olarak köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.


Çataloluk İlk/Orta Okulunda düzenlenen dağıtım programına katılan İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı'nın eşi Ayşe Sarı, projeye destek veren öğrenci velilerine teşekkürlerini ileterek, atkı ve berelerini alan çocukların ise iyi günlerde kullanmasını söyledi.


Emine Birler Anaokulu Müdürü Mustafa Bıldırcın ise, Bere ve atkıların ilçeye bağlı 7 köy okulunda eğitim gören tüm öğrencilere verildiğini ifade ederek, Berelerin ve atkıların örülmesinde emeği olan öğrenci velilerine teşekkür etti. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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