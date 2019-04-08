Öğrencilere Avrupa Serbest Bölgesi'nde Staj İmkanı

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri uygulamalı eğitimlerini Avrupa Serbest Bölgesi'nde yapabilecek.

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri uygulamalı eğitimlerini Avrupa Serbest Bölgesi'nde yapabilecek.



Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsündeki 2. derslik binasında düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin iş birliği protokolünü imzaladı.



Şengörür, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan Avrupa Serbest Bölgesi ile imzaladıkları iş birliği protokolünün çok önemli olduğunu söyledi.



İş birliğinin ülke ekonomisi ve üniversiteleri için çok değerli olduğunu aktaran Şengörür, bir çok öğrencinin uygulamalı iş yeri eğitimine katılacağını ifade etti.



Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise Avrupa Serbest Bölgesi'nin Trakya ve Türkiye açısından çok önemli olduğunu aktardı.



Bu nedenle KLÜ ile yaptıkları iş birliğininde önemine değinen Şahin, "Böyle bir anlaşma yapılması çok önemli. Çünkü Türkiye için kariyer önemli. Avrupa Serbest Bölgesi'nde 170 şirket var, bunların yüzde 70'i yabancı firma. Son 20 yılda bu firmaları buraya getirdik. Türkiye'nin arzu ettiği bir projeyi hayata geçirdik. Teknoloji olan bir bölgeye sahibiz." dedi.



Konuşmaların ardından Şahin, 9. Kariyer Günleri kapsamında öğrencilere hayatını anlatarak, kariyeri hakkında bilgiler verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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