Öğrencilere bağımlılıkla mücadele anlatıldı
1 saat önce
Şarköy Gazi Süleyman Paşa Cami'nde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi.
Şarköy
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Gazi Süleyman Paşa
Cami'nde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi. Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Genel Merkezi ile Diyanet İşleri Başkanlığı
arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il müftülüklerince görevlendirilen personel aldıkları eğitimlerle, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi vermek üzere yetkilendirildi.
Şarköy İlçe Müftülüğü Gazi Süleyman Paşa Cami müezzini ve Bağımlılık Eğitmeni İlçe Koordinatörü Yaşar Özen, Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme sunumu yaptı.
Sunumun ardından Özen, öğrencilerin sorularını cevapladı.
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