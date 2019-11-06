Son Dakika Haberleri: Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerisi kazandırılacak
Son Dakika Güncel Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerisi kazandırılacak

Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerisi kazandırılacak

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmak için çalıştay düzenliyor.

Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerisi kazandırılacak, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmak için çalıştay düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı", üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve konunun uzmanlarını Kırşehir'de kütüphanecilerle bir araya getirecek. Çalıştay boyunca bilgi okuryazarlığı becerisi kazandırılmasına yönelik uygulamalar, eğitim programları, etkinlikler, oyunlar ve egzersizler yapılacak.

PİLOT UYGULAMALARA REHBER OLACAK

Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarını desteklemeyi hedefliyor. Çalıştayda alınacak sonuçlar ile nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına yönelik pilot bir çalışma yapılacak. Çalışma süresince pilot iller olarak belirlenen Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ'daki ortaokullarda bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine, eğitimin öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane işbirliği ile ders müfredatı kapsamındaki uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler yürütülecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu pilot çalışmanın yurt genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kırşehir, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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