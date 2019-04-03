Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "Bilinçli Tüket Bilinci Harca" Semineri

Öğrencilere "Bilinçli Tüket Bilinci Harca" Semineri

56 dakika önce

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "bilinçli tüket, bilinçli harca" semineri gerçekleştirildi.

Öğrencilere
Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "bilinçli tüket, bilinçli harca" semineri gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde, tüketicilerin, tüketici hakları konusunda daha da bilinçlenmesini sağlamak için bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenciler için hazırlanan sunumda, tüketici işlemi, ayıplı mal, ayıplı hizmet, sözleşmelerdeki cayma süreleri, hakem heyetinin görevleri, tüketicinin seçimlik hakları ve alışverişlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İyi bir bireyin en önemli özelliklerinden biri; bilinçli bir tüketici olmasıdır. Bilinçli tüketici haklarını bilen, onları kullanmaktan çekinmeyen ve ihtiyacı kadar tüketen bireydir. Özellikle yarınlarımıza umutla bakmamızı sağlayan çocuklarımızın daha bilinçli bir tüketici olarak yetiştirmek için okullarımızda tüketici ve tüketim konulu seminerler düzenlemekteyiz. Seminerlerimizin oldukça verimli geçtiğini düşünmekteyiz. Özellikle öğrencilerimizin yapmış olduğumuz seminerlere ilgili olması bizleri mutlu etmektedir. Hedeflerimiz arasında başta öğrenciler olmak üzere bilinçli tüketim ve harcama alışkanlığını tüketicilere kazandırmak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:42 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ekonomi
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