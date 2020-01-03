Öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı

6 saat önce

Bilecik Afet ve Acil Duru(AFAD) İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı, System.String[]

Bilecik Afet ve Acil Duru(AFAD) İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.


Bilecik Afet ve Acil Duru(AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapılan bu tür toplantıların öğrencilere verimli olduğunu söyledi. Demirel, "Bina güvenliği teması kapsamında, AFAD tarafından binaların afetlere karşı dayanıklı olmasının önemi vurgulanıyor. AFAD, vatandaşlarımıza binalarının yapı güvenliği ile ilgili olası risklerini incelemeleri ve sadece güvenliğinden emin oldukları binalarda oturma ve çalışma çağrısı yapıyor. Ayrıca yapısal olmayan risklerin de değerlendirilmesinin önemini vurgulayan AFAD, yaşam alanlarında yapılacak tehlike avı ile can ve mal kayıplarının azaltılabileceğini hatırlatıyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Hayri Demirel, Bilecik, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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