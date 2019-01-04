Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Bot ve Mont Dağıtıldı

Öğrencilere Bot ve Mont Dağıtıldı

12 dakika önce

Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği tarafından 369 çocuğa mont ve bot dağıtıldı.

Öğrencilere Bot ve Mont Dağıtıldı, System.String[]
Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği tarafından 369 çocuğa mont ve bot dağıtıldı.

Mutluluk Giysin Çocuklar Dernek Başkanı Tuğba Doğan, Adıyaman Bölge Temsilcisi Zeynep Büşra Coşkun, Adıyaman Merkezde bulunan Orhangazi İlköğretim okulunda 369 öğrenciye bot, Merkez Temel Lisesi desteği ile de mont dağıtıldı.

Dağıtıma Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal, İşadamı Hayrettin Çoşkun ve derneğin gönüllüleri katıldı.

Çocuklara bot ve mont dağıtımının ardından Ahmet Arslantaş ve Kenan Leblebici tarafından ücretsiz çiğköfte dağıtıldı.

Adıyaman Bölge Temsilcisi Zeynep Büşra Coşkun, çocukların umut ve gelecek olduğunu belirterek çok daha güzel yarınlar için çabaladıklarını, amaçlarının sadece destek olduğunu değil gönüllülük kavramını da aşılamak olduğunu kaydetti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Orhangazi, Büşra Coşkun, Adıyaman, Güncel
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