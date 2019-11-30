Öğrencilere burs için yeni yıl çarşısı açılacak

Muratpaşa'da yeni yıl heyecanı, Adalya Vakfı'nın 21 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanı'nda yeni yıl çarşısı ile başlayacak. Vakıf, kuracağı yeni yıl çarşısından elde edeceği geliri, öğrencilere burs ve engelli hizmetleri için kullanacak.



Yeni Yıl Çarşısı, manavdan şarküteriye, kuruyemişçiden sıcak içecekçiye, peynirciden dönerciye varana kadar gıda üzerine iş yapan esnaflar, Antalyalılara hizmet verecek.



Adalya Vakfı, kuracağı yeni yıl çarşısından elde edeceği geliri, öğrencilere burs ve engelli hizmetleri için kullanacak.



Noterle belirlenecek



Adalya Vakfı tarafından 21-31 Aralık tarihleri arasında Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda "Yeni Yıl Çarşısı' kuracak. Yeni Yıl Çarşısı'nda stant kiralayıp yer almak isteyen esnaflar; 3-5 Aralık tarihleri arasında Adalya Vakfı'na dilekçe ile bizzat müracaat edebilecek. Vakıf; fazla talep olması halinde 6 Aralık Cuma günü noter huzurunda, aynı ürün türünde yapılan başvurular arasında kura çekimi gerçekleştirecek. 60 esnafın yer alacağı çarşı, 21 Aralık Cumartesi gününden 31 Aralık salı gecesine kadar hizmet verecek.



Burs ve engelli hizmetlerinde kullanılacak



Adalya Vakfı, gıda üzerine hizmet veren esnafların yanı sıra küçük hediyelik eşya satanların da yer alacağı yenil yıl çarşısı için başvuruları alacak. Adalya Vakfı; belirlediği esnaf kollarında başvuru kabul edecek. Vakıf ayrıca, yeni yıl çarşısında satışa sunulacak ürünlerin kalite ve niteliğini de tarif edecek. - ANTALYA