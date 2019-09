Öğrencilere burs vermek için kermes düzenlediler

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, üniversite öğrencilerine burs vermek için dernek binasında 10 gün sürecek kermes düzenledi. Çerkes mutfağı yemeklerinin ağırlıkta olduğu kermeste ayrıca çeyizlik eşyalarda görücüye çıktı.



Birleşik Kafkasya Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermesin açılışı yapıldı. Dernek binasında düzenlenen kermes 10 gün boyunca açık kalacak. Kermeste, Çerkes Mutfağı yemekleri, Çerkes peyniri, çeyizlik eşyalar, giyecekler ve el işleri satılacak. Bu kermesten elde edilecek olan gelir ise üniversite öğrencilerine burs olarak kullanılacak. Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, her yıl büyük ilgi gören kermese herkesi beklediklerini söyledi. Görücü, "Birleşik Kafkasya Derneği olarak her yıl kermes düzenliyoruz. Bu yılda kermesimiz 19-29 Eylül tarihleri arasında açık olacak. Özellikle halkımızın ilgi göstereceğine inanıyoruz. Derneğimiz ciddi anlamda güzel projeler üreten bir dernek. Bin 500'ün üzerinde aktif üyesi olan bir derneğiz. Dernek olarak kültür ve geleneklerimizi muhafaza etmek için çalışmalar yaptığımız gibi yardımlaşma üzerine kurulu bir faaliyet alanımız var. Kermeste bu faaliyetlerden bir tanesi. Kermeste Çerkes yemekleri, giyecekler ve çeyizlik eşyalar olacak. Buradan gelecek olan geliri öğrencilere burs olarak vereceğiz. Geçen sene 120 öğrenciye burs verdik. Bu senede inşallah müracaatları aldık kermesten sonra değerlendirmelere başlayacağız. Bugün başlayacak olan kermese tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.