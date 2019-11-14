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Öğrencilere Bursa gezisi düzenlendi

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi tarafından, üniversiteye hazırlanan öğrencilerde motivasyonun artması, doğal ve tarihi güzelliklerin görülmesi için Bursa gezisi düzenledi.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi tarafından, üniversiteye hazırlanan öğrencilerde motivasyonun artması, doğal ve tarihi güzelliklerin görülmesi için Bursa gezisi düzenledi.


Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Bursa gezisi düzenlendi. Bursa'ya ulaşan gezi heyeti ilk olarak rehberler eşliğinde Bursa Uludağ Üniversite'si Sağlık Bilimleri Üniversitesi gezisi gerçekleştirdi. Üniversite yetkilisi tarafından bölümler ile ilgili bilgiler hakkında öğrencilere bilgiler verildi.


Unesco Dünya Mirası Listesinde bulunan Cumalıkızık Köyü'ne geçen öğrenciler, köyde yapılan gezinin arkasından İnkaya Tarihi çınar, Türbe ziyaretleri ve Ulu Camii ziyareti gerçekleştirildi. Öğrenciler aynı zamanda Tophane'den Bursa kentini izleme fırsatı buldu.


Öğrenciler, kendilerine güzel bir gezi düzenleyerek rehberlik eden Ayşen Ergen ve Nurcan Çakır'a, Müdür Yardımcısı Ahmet Coşkun'a, Kulüp öğretmeni Ali Arı'ya, Rehber Öğretmen Sedat Altun'a, Biyoloji Öğretmeni İbrahim Topuz'a, teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Anadolu Lisesi, Sandıklı, Selim, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
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