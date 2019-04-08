Öğrencilere Çalışma Hayatına Hazırlık Süreci Anlatıldı

ATILIM Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü (IESC) tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'N Etkinlik' ile alanında uzman kişiler, öğrencilere çalışma hayatına hazırlık sürecini anlattı.

ATILIM Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü (IESC) tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'N Etkinlik' ile alanında uzman kişiler, öğrencilere çalışma hayatına hazırlık sürecini anlattı.



Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik kapsamında, girişimcilik ve inovasyon açısından öncü olan firma sahibi ve yöneticiler mezun olacak öğrencilere bilgi verdi. Öğrencilere mezuniyet sonrasında çalışma hayatına hazırlık süreçleri uzman kişilerce anlatıldı.



'ÖNCE İNSAN OLMAYI UNUTMAYALIM'



TAV Havalimanları Ankara İşletmesi Genel Müdürü Nuray Demirer, öğrencilerin daima fırsatlara açık olmaları ve kendilerini donatmaları gerektiğini söyledi. Nuray Demirer, "Bilgiyle yapmış olduğunuz çalışmaları taçlandırın, çok okuyun. Bütün öğrenciler mezun olurken aynı hizada olacaklar. Bir süre sonra farklar oluşacak ve bunun en önemlisi kendini geliştiren ve bilgiyle donatan, okuyan, gezen, gören arkadaşlar fark yaratacaktır; bir adım ileriye gidecektir. Önce insan olmayı unutmayalım, doğayı ve birbirimizi sevmeyi unutmayalım. Mutlu insan olursak eğer, mutlu gelecekler yaratırız" dedi.



Arçelik Buzdolabı İşletmesi Uzman Endüstri Mühendisi Fatma Paşa da, "Normalde ben de koltuklarda yer alıp, davetlileri dinliyordum. Şu an gençlere yaşadığım iş tecrübelerini aktaracağım. Arçelik'te nasıl bir işe alım süreci geçirdiğimi ve staj olanaklarından bahsedeceğim. 6 yıllık bir iş tecrübem var. İş ve özel hayatımda edindiğim tecrübeleri arkadaşlarla paylaşacağım" diye konuştu.



'STAJ IMKANI BULMALARINI SAĞLIYORUZ'



Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü Başkanı Mert Ortanca ise, "Amacımız, Atılım Üniversitesi öğrencilerine şirketlerle buluşturup onların şirket ve hayat hikayelerini dinleyip, girişimcilik adına ilham almalarını sağlamaktır. Aynı zamanda stajda da imkan bulmalarını sağlıyoruz. Eğitmen ve koç gibi insanları da dahil edip, insanlık adına motivasyon almalarını da amaçlıyoruz. Hitap ettiğimiz sadece mühendisler değil. Herkese hitap edecek her kesimden oturumlarımıza katılımcı sağlamaya çalışıyoruz. Farklı fakülteden gelecek insanlara da burada olanak sağlıyoruz. Öğrencilerin bu tarz etkinlikleri kaçırmamalarını ve sertifika biriktirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.



- Ankara

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