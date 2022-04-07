Öğrencilere çevre dostu ulaşım aracı bisiklet anlatılıyor - Son Dakika
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Öğrencilere çevre dostu ulaşım aracı bisiklet anlatılıyor

07.04.2022 09:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ulaşım aracı bisikleti tanıtmak ve kullanımı teşvik etmek için öğrencilerle bir araya geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca öğrencilere bilgi verildi.

ÖĞRENCİLERLE TOPLANTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan toplantıya Kocaeli Bilnet okulları ve Şehit Özcan Kan Fen Lisesi okullarının Etwinning topluluğu katıldı. Toplantıda Sürdürülebilir Ulaşım, Çevre Dostu Projesi kapsamında "Yol Arkadaşım" isimli proje ve WRI Herkes İçin Bisiklet projesi kapsamında "Bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet eğitimlerinin verilmesi" stratejisine bağlı olarak Kocaeli'de bisiklet kullanımı anlatıldı ve öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

KOBİS ÖĞRENCİLERE ANLATILDI

Kocaeli'deki bisiklete yönelik çalışmaların anlatıldığı toplantıda kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi "KOBİS" hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilerin soruları da yöneticiler tarafından yanıtlandı.

BİSİKLETE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı "Herkes İçin Bisiklet" projesi kapsamında bisiklet yolculuklarının güvenli ulaşım aracı olarak kullanılması için ayrıştırılmış bisiklet yollarının yapılması, kent genelindeki mevcut bisiklet yollarının birbirine entegrasyonu ve Kocaeli tasarım standartlarına uygun bisiklet yollarının sağlanması için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca bisiklet kullanım süresini arttırılması, bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet eğitimlerinin verilmesi, KOBİS'in kullanımının yaygınlaştırılması, kent genelindeki Otobüs, Minibüs, Taksi, Servis şoförlerinin düzenli eğitimlerine Güvenli Bisiklet Kullanım eğitimlerinin dahil edilmesi sağlanıyor. Bisiklet içerikli organizasyonlar yapılması, bisikletlere güvenli park alanları oluşturulması, toplu taşıma araçları ile bisikletli ulaşımın sağlanması ve bisiklet kullanım süresinin arttırılması gibi çalışmalar da yürütülüyor.

Kaynak: Bültenler
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