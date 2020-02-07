'Öğrencilere cinsel istismar' iddiasına tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Öğrencilere cinsel istismar' iddiasına tutuklama - Son Dakika

'Öğrencilere cinsel istismar' iddiasına tutuklama

6 saat önce

Samsun'da 'ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu' iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

'Öğrencilere cinsel istismar' iddiasına tutuklama, System.String[]

Samsun'da 'ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu' iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin 4 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Şikayet üzerine Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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