Son Dakika Haberleri: Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi
Son Dakika Güncel Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi

Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi

54 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel bir okulda eğitim gören zihinsel engelli 3 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan usta öğretici Şevket G. (64), İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce tahliye edildi.

Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel bir okulda eğitim gören zihinsel engelli 3 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan usta öğretici Şevket G. (64), İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce tahliye edildi.

Bornova'da Aralık 2016'da meydana gelen olayda, özel bir okulda usta öğretici sıfatıyla peyzaj düzenleme kursu veren evli ve bir çocuk babası Şevket G., iddiaya göre zihinsel engelli kız öğrenciler B.K. (23), T.Ç. (27) ve E.Y.'ye (25) cinsel istismarda bulundu. Olay, okuldaki 2 öğretmenin durumdan şüphelenip, öğrencilerle konuşması ile ortaya çıktı. Zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenleri Şevket G.'nin kendilerine nasıl dokunduğunu anlattı. Okul yönetiminin durumu bildirdiği aileler Şevket G.'den şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alına Şevket G., sevk edildiği adliyede mahkemece, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şevket G. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Şevket G. suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Şevket G.'yi kendisine karşı koyamayacakları doktor raporu ile tespit edilen 3 kıza karşı zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın avukatı, kararı istinafa götürdü.

'TAHLİYE EDİLDİ, DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK'

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, kararı dosya üzerinden inceleyip sanığın tutuklu kaldığı ve kararın kesinleşmesi için öngörülen süreleri göz önüne alarak, Şevket G.'nin tahliyesine karar verdi. Sanık, 20. Ceza Dairesi'nde kasım ayında hakim karşısına çıkacak.


- İzmir
Ceza Dairesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti
Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattında incelemelerde bulundu! Harekata dair bilgi paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]