Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi

06.06.2022 15:57

Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi14 yaş grubu öğrencilere 'atık ve geri dönüşüm' ile 'cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' konularında eğitim verilerek, öğrencilerin farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi

ÇANAKKALE Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçansa ve TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Benim Mahallem' projesiyle 6-14 yaş grubu öğrencilere 'atık ve geri dönüşüm' ile 'cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' konularında eğitim verilerek, öğrencilerin farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Çanakkale'de 23 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında Ezine'deki ilk ve orta okullarda 6-14 yaş grubu 1000 öğrenciye 'Atık ve Geri Dönüşüm' ile 'Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Akran Zorbalığı' konularında eğitimin verildi. Öğrencilerin farkındalık kazanmalarına yönelik Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçansa ve TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliğinde hazırlanan "Benim Mahallem" projesinin tanıtımı Ezine Gazi İlkokulda gerçekleştirildi. Toplantıya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AKÇANSA Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Kanadıkırık; "4 ilde 15 bin öğrenciye ulaşılması hedefliyoruz"

Proje dahilinde 4 ilde 15 bin öğrenciye ulaşmak istediklerini belirten Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, "Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz için güzel projeler hayata geçiriyoruz. 'Benim Mahallem' de tam öyle bir ruhu taşıyan bir proje olarak altı yıl önce başlamış bir proje. 23 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında bu yıl yaptığımız eğitimlerle Ezine bölgesinde bin kadar gencimize ulaşmayı başarmış durumdayız. Bunlar 6 ila 14 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz. Eğitim konularımız atık ve geri dönüşüm aynı zamanda da cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı üzerine oldu. Çocukların hem kendileri hem de çevreleri ile olan iletişimlerinde hem de arkadaşlık ilişkilerinde duyarlılıkların arttırılmasını sağlamak amacıyla bu projeyi yaptık. Bundan sonra da 4 ilde 35 okulumuzda 15 bin öğrencimize ulaşma hedefimizle hızlanarak devam edeceğiz. Çanakkale'den sonra İstanbul, Samsun ve İzmir illerimizde de bu projeyi yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Uygun, "Çocuklarımız, uzman psikologlarımızla sohbetleri sırasında kendilerini fark etmişler"

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, "2015 yılında başladık. 2015-2018 yılında Çanakkale'deydik. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle çok güzel bir iş birliğine girdik. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza, annelerimize ve babalarımıza ebeveyn becerileri geliştirme çocuklarımıza da kendilerini fark edebilme ve sorunlarla karşılaştıklarında onları nasıl çözümleyebileceklerini aktarmaya çalıştık. Sonuçlar çok keyifli çıkmış açıkçası çünkü çocuklarımızın uzman psikologlarımızla sohbetleri sırasında kendilerini fark etmişler. Arkadaşlarıyla aynı olabildiklerini görebilmişler. Bu doğrultuda da kendi özgüvenleri gelmiş esasında bu özgüvenleri doğrultusunda da tahtaya rahat kalkabilmişler, sınıfta parmak kaldırabilmişler. Bunları kendilerinin doğal hayatlarına da koymuşlar ve bu bizi gerçekten çok heyecanlandırdı" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından TOÇEV Psikoloğu Tuğçe Şahbaz tarafından sahne eğitimi ile 'Benim Mahallem' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Öğrencilerin çevre duyarlılığı ile ilgili farkındalıklarını artıran, arkadaş ilişkilerinde hangi olumlu davranışların yararlı hangi davranışların zorbalık olarak nitelendirileceği ile ilgili psikodrama çalışmalarından oluşan projede eğitimci psikologlar, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile 10'ar kişilik gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi
Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi
Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi
Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Çanakkale, Akçansa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika
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