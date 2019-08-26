Son Dakika Haberleri: Öğrencilere CNC eğitimi İstanbul ve Ankara'dan sonra şimdi de İzmir'de
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Öğrencilere CNC eğitimi İstanbul ve Ankara'dan sonra şimdi de İzmir'de

12 dakika önce

CNC eğitimleri veren ve bu yolla sanayinin gelişmesine katkıda bulunan Tezmaksan Akademi, İzmir'de de merkez açtı.

Öğrencilere CNC eğitimi İstanbul ve Ankara'dan sonra şimdi de İzmir'de, System.String[]

Akademi İzmir, 26 Ağustos'ta "CNC Torna Operatör" eğitimi ile çalışmalarına başladı ve yıl boyu eğitimlerini belirli periyotlarla sürdürecek.

Sanayi sektörünün ihtiyaçlarını tespit etmek, en doğru projelerle çözmek ve ülke ekonomisine destek sunmak için kurulan Tezmaksan Akademi, Ankara'dan sonra şimdi de İzmir'de kapılarını açmaya hazırlanıyor.

26-30 Ağustos tarihleri arasında CNC Torna Operatör eğitimi ile açılışını gerçekleştirilecek olan Tezmaksan Akademi İzmir, yıl boyunca belirli konularda eğitimlerini sürdürecek. Bugüne kadar Akademi çatısı altında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladıkları programlar kapsamında bugüne kadar 62 ildeki teknik ve mesleki liseler ile lisans programı öğrencilerinin yanı sıra İran, Arnavutluk, Hollanda ve Almanya'dan da katılımcılara eğitimler verdiklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlenen ilgili bölüm öğretmenlerine meslek içi eğitim verdiklerini de söyleyen Aydoğdu, "Sanayi sektöründe yer alan firmalara CNC eğitimleri ve operatörlük eğitimleri sunuyoruz. Aynı zamanda ücretsiz online eğitim platformu da kurduk ve hali hazırda burada 5106 kayıtlı bireysel 168 kurumsal üyemiz bulunuyor. Biz, gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldıracağına inanıyoruz ve bu inançla çalışıyoruz" dedi.

Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:05 Kaynak: Bültenler
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