Öğrencilere Deprem Tatbikatı

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Yalova-Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu İletişim Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik personel tahliye tatbikatı düzenlendi.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Yalova-Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu İletişim Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik personel tahliye tatbikatı düzenlendi.



AFAD Yalova'da olası bir afet anında öğrencilerin nasıl davranacağını anlatmak adına tatbikatlar düzenlemeyi sürdürüyor. Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu İletişim Lisesi'nde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler 6 şiddetindeki bir deprem senaryosundan yola çıktılar. Sarsıntıya okulda yakalanan öğrenciler evvela sıraların yan tarafına çökerek kendilerini koruma altına aldılar. Sarsıntının bittiği bildirildiğinde ise öğretmenler eşliğinde okulu terk eden öğrenciler başarılı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirmiş oldu.



Okul Müdürü Dr. Uğur İnan, AFAD ekiplerine verdikleri bilgiler ve gerçekleştirdikleri tatbikattan dolayı teşekkür etti. - YALOVA

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