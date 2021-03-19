Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı - Son Dakika

Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı

19.03.2021 15:09
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı, System.String[]

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyüne giden öğretmenlerin içinde bulunduğu servis minibüsünün tipide kara saplanması üzerine köylüler seferber oldu.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyüne giden öğretmenlerin içinde bulunduğu servis minibüsünün tipide kara saplanması üzerine köylüler seferber oldu. Olumsuz hava şartlarına rağmen minibüsü halatla çekerek kurtaran köylüler, öğretmenleri köylerine getirerek misafir etti.

Servis minibüsü şoförü Cebrail Cengiz, dün sabah saatlerinde her günkü gibi öğretmenleri almak için yola çıktı. Cengiz, öğretmenlere köyde tipi olduğunu bildirdi. Öğretmenler ise "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz" diyerek köye gitmek istediklerini belirtti. Cengiz öğretmenleri alarak ilçeye 22 kilometre mesafedeki Bozkuş köyüne doğru yola çıktı. Köye 2 kilometre kala etkisini artıran tipi yolu kapatınca minibüs kara saplanarak mahsur kaldı. Geri dönüş yolu da kapanınca sürücü Cebrail Cengiz donma ve yolunu kaybetme riskine rağmen 500 metre mesafedeki Tuygun köyüne giderek köylülerden yardım istedi.

KÜREK VE HALATLARLA GİTTİLERTuygunlular yanlarına kürekleri ve halatları alarak öğretmenleri kurtarmak için yola çıktı. Kısa süre sonra minibüse ulaşan köylüler servis minibüsü sürücüsü Cebrail Cengiz ve oğlu Dicle ile birlikte içinde 2'si kadın 3 öğretmenin bulunduğu minibüsü halatlarla çekerek kurtardılar. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan minibüs Tuygun köyüne götürüldü. Burada köylüler öğretmenleri misafir ederek Özel İdare ekiplerinin kapanan yolu açmasını beklediler. Köye dönüldüğünde Dicle Cengiz'in yüzünün görüntüsü yaşanan zorlu kurtarma çalışmasını ortaya koydu. Öğretmenler köylülere verdikleri mücadele ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Öğretmenler yolun açılmasının ardından aynı minibüsle Selim ilçesine döndü.

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Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı
Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı

Minibüs, Cebrail, Dicle, Selim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı - Son Dakika


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