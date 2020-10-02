Öğrencilere destek için, özel turnuva

BİLARDO İl Temsilciliği tarafından uzaktan eğitime destek amacıyla teknolojik imkanlara sahip olmayan öğrenciler için, özel turnuva düzenlendi. Bilardo severlerin turnuvaya katılmak için ödedikleri katılım payının tamamıyla tablet alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler online ya da EBA üzerinden derslere katılarak eğitimlerine devam ediyorlar. Düzce'de de birçok mahalle ve köyde maddi durumu zayıf ya da kalabalık olan ailelerin çocukları, gerekli teknolojik altyapıya sahip olmadıkları için derslere yeteri kadar katılamıyorlar. Bilardo Düzce İl Temsilciliği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, bazı ailelerin çocuklarının tablet konusunda eksiklik yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine Düzce'de bilardo sporuna gönül veren profesyonel ve amatör sporcular arasında turnuva düzenlendi. Turnuvaya katılmak için ödenen katılım ücretlerinin tamamıyla tablet alındı. İlk etapta 48 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada 20 tablet ve 3 dizüstü bilgisayar alındı. Bu tablet ve bilgisayarlar tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.Turnuva hakkında bilgiler veren Bilardo İl Temsilcisi Fatih Öztürk, "Turnuvanın amacı; EBA üzerinden eğitim gören çocuklarımıza tablet hediye etmek. Bu turnuva sonucunda toplanan tabletlerin hepsini ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hediye edeceğiz. Resmi bir turnuva değil. Katılım ücreti belirledik. Bu katılım ücretleri sayesinde toplanan paraların tamamını eğitime destek amaçlı kullanacağız. Düzce bilardo camiası adına düzenlenen bir organizasyon. Kendi aramızda tertip ettiğimiz bir organizasyon. İnşallah hedefine ulaşacaktır" dedi.