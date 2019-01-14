Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı

Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı

21 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Onur Keçe ve hemşire İlknur Anacık tarafından ağız ve diş sağlığı semineri verildi. Seminer sonunda öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldı. Diş macunu ve diş fırçalarını alan öğrenciler dişlerini her yemekten sonra fırçalayarak daha sağlıklı dişler için hem sağlık görevlilerine hem de öğretmenlerine söz verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor, Beşiktaş'tan Kiraladığı Fatih Aksoy ile Resmi Sözleşme İmzaladı Adana'da Mezarlığa Saldırı! Vatandaşlar Büyük Tepki Gösterdi

El Şakası' Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 09:30:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]