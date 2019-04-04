Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Doğal Botanik Park Tanıtıldı

Öğrencilere Doğal Botanik Park Tanıtıldı

46 dakika önce

Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği örgün eğitim 4. sınıf öğrencilerine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, EKODOSD üyelerinin de katılımıyla, Doğal Botanik Park tanıtıldı.

Öğrencilere Doğal Botanik Park Tanıtıldı, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği örgün eğitim 4. sınıf öğrencilerine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, EKODOSD üyelerinin de katılımıyla, Doğal Botanik Park tanıtıldı.

Dr. Öğretim üyesi Elvan Keser ve öğrenciler, sosyal sorumluluk proje uygulama dersini Doğal Botanik Parkın kıyısal ve karasal alandaki zenginliklerini yerinde inceleyerek yaptı.

2007 yılından bu yana, Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla, Prof. Dr. Ali Çelik ve EKODOSD işbirliğiyle yapılan envanter çalışmaları, botanik parkta günümüze kadar olan gelişmeler ve düşünülen projeler anlatıldı.

Doğal Botanik Parkın önemli bitki türleri, özellikle orkideler yerinde gösterilerek bilgi verildi. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla bastırılan bitki kitapçığı katılımcılara dağıtılarak, çiçek açan bitkilerin özellikleri anlatıldı.

Geçmiş yıllarda Kuşadası'nda kent içindeki kıyılarda yoğun olarak görülen ancak günümüzde bir tane kalan keçiboynuzu ağacı hakkında bilgi verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Kuşadası'nda kentin içinde böylesine önemli ve doğal kalmış bir alanı gören öğrenciler, ilgiyle izledikleri bitkileri fotoğrafladılar, alanın mutlaka korunmasını ve botanik turizmine kazandırılmasını istedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Güncel
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