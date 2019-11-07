Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "doğru duruş" eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Öğrencilere 'doğru duruş' eğitimi verildi

Öğrencilere "doğru duruş" eğitimi verildi

7 saat önce

Edirne'de "Sağlık İçin Okullardayız" projesi kapsamında öğrencilere doğru duruş eğitimi verildi.

Öğrencilere

Edirne'de "Sağlık İçin Okullardayız" projesi kapsamında öğrencilere doğru duruş eğitimi verildi.

Mithatpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen program, öğrencilerin hazırladığı slayt gösterisiyle başladı. Daha sonra öğrencilere omurga eğriliği ve doğru duruş konusunda bilgi verildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, burada yaptığı konuşmada, duruş bozukluklarının erken fark edilmesinin, ileri yaşlarda yaşanacak bir çok sorunun önüne geçtiğini vurguladı.

Öğrencilerin doğru duruş ve oturuş şeklini mutlaka öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Arpacı, bugün verilen eğitimde öğrencilere önemli bilgiler verileceğini söyledi.

Eğitimin, zihin, duygu ve beden olmak üzere üç önemli boyutu olduğunu ifade eden Arpacı, "Üç unsurda eğitim müfredatımızda yer alıyor. İşte biz burada sadece ders çalışma değil, bunun yanında duygu eğitimi. Ahlaklı, vicdanlı, şefkatli nesiller olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir diğeri de beden eğitimi. Bizler öğrencilerimizin eğitim başarısı yanında fizik olarak ta sağlıklı olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere skolyoz taraması ve doğru duruş eğitimi verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp koordinatörlüğünde düzenlenen programa, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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