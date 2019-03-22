Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Down Sendromu Anlatıldı

Öğrencilere Down Sendromu Anlatıldı

1 saat önce

Ulaş İlkokulu öğrencileri, down sendromu hakkında bilgilendirildi.

Öğrencilere Down Sendromu Anlatıldı, System.String[]
Ulaş İlkokulu öğrencileri, down sendromu hakkında bilgilendirildi.

Okulun Müdürü Mehmet Aydın, bilgilendirme programında yaptığı konuşmada, "Down Sendromu hastalık değil, genetik farklılıktır. Down Sendromu'nu iyileştirecek veya tedavi edecek bir tıbbi yol yoktur, tek yol eğitimdir. Bu manada 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü bilgilendirici kitapçığını hazırlayan Özel Eğitim Öğretmenimiz Burcu Özişçi'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özişçi ise "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, bilgi vermek amacıyla Okul Müdürüm Mehmet Aydın'ın da destekleriyle bir kitapçık hazırladık. Amacımız down sendromunun bir eksiklik ya da hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu, bu bireylere de fırsat verildiğinde kendilerine yetecek bireyler olabileceğini anlatmaktı." diye konuştu.

Aydın ve Özişçi, hazırlanan kitapçığı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'e, şube müdürlerine, okul müdür ve yardımcılarına dağıtarak öğrencilere okunmasını rica etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül de çalışmalarından dolayı Aydın ve Özişçi'yi kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Genetik, Aydın, Güncel
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