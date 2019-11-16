Öğrencilere Dünya Bilginleri Yarışması'ndan 7 madalya

Marmara Eğitim Köyü bünyesinde Maltepe Üniversitesi ile aynı kampüsü paylaşan Marmara Koleji öğrencileri Yale Üniversitesi'nde yapılan Dünya Bilginleri Yarışması'ndan (The World Scholar's ) 7 madalya ile döndü. 7-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada Azra Deniz Kasırga, Yaren Bahar Tozaner ve Neşe Sevgi Alkanlı'dan oluşan takımımızın koçluğunu öğretmen Ayşe Neşe Sarışın yaptı.

Öğrenciler Bilgi Yarışması'nda (Bowl) gümüş madalyaya layık görüldü. Yaren Bahar Tozaner, Bireysel Yazma'da (Individual Writing) gümüş madalya aldı. Azra Deniz Kasırga ise Bilgi Yarışması'nda (Challenge) 1 altın, 4 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

KÜLTÜR ZENGİNLİĞİ

The World Scholar's Cup tüm dünyadan gençlerin bilgi, münazara, yazma kulvarlarında İngilizce olarak yarıştıkları bir turnuva. Katılımcılar yarışma dışında Cultural Fair ve Scholar's Ball gibi etkinliklerle farklı kültürleri tanıma imkanı buluyorlar. Bu yıl ki Dünya Bilginler Yarışması'na 51 ülkeden 1900 civarı yarışmacı katıldı.

THE WORLD SCHOLAR'S CUP NEDİR?

Dünya'da kırktan fazla ülkede gerçekleşen, "World Scholar's Cup" (Dünya Bilginler Kupası) 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerileri ile güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamak. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmak.