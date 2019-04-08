Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Eğitimler Sürüyor

Öğrencilere Eğitimler Sürüyor

38 dakika önce

Kilis'te, Refik Halit Kertmen ortaokulunda " Temizlik-Hijyen " konusunda öğrencilere eğitim verildi.

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Kilis'te, Refik Halit Kertmen ortaokulunda " Temizlik-Hijyen " konusunda öğrencilere eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İslambey ÇATOM işbirliğiyle Oylum Mahallesinde bulunan Refik Halit Kertmen Ortaokulunda okuldaki 7 ve 8. sınıf kız öğrencilerine "Temizlik - Hijyen " eğitim verildi. Eğitimlerin sonunda kız öğrencilere hijyen temizlik malzemeleri dağıtıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:39 Kaynak: İHA

Oylum, Kilis, Yaşam
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