Öğrencilere Eğitimler Sürüyor
38 dakika önce
Kilis'te, Refik Halit Kertmen ortaokulunda " Temizlik-Hijyen " konusunda öğrencilere eğitim verildi.
Kilis
'te, Refik Halit Kertmen ortaokulunda " Temizlik-Hijyen " konusunda öğrencilere eğitim verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İslambey ÇATOM işbirliğiyle Oylum
Mahallesinde bulunan Refik Halit Kertmen Ortaokulunda okuldaki 7 ve 8. sınıf kız öğrencilerine "Temizlik - Hijyen " eğitim verildi. Eğitimlerin sonunda kız öğrencilere hijyen temizlik malzemeleri dağıtıldı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
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