Ekrandan uzak, ara tatil önerisi - Son Dakika

Ekrandan uzak, ara tatil önerisi

14.11.2020 11:46
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Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, öğrencilere "ekransız bir hafta" önererek, "Öğrenciler kitaplardan tekrar ettikleri konuları ailelerine anlatabilir.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, öğrencilere "ekransız bir hafta" önererek, "Öğrenciler kitaplardan tekrar ettikleri konuları ailelerine anlatabilir. Böylece aileleriyle birlikte zaman geçirirken, öğrendiklerini tekrar etme şansı bulurlar." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ilk tatil zili çaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, pandemi ile birlikte öğrencilerin stresli ve yorucu bir süreçten geçtiğini belirterek, öğrencilere yeni döneme hem sağlıklı hem de başarılı başlamalarını sağlayacak önerilerde bulundu.

Ara tatilde öğrencilere ilk önce sağlıklarına dikkat etmelerini öneren Çiçek, şunları kaydetti:

"Normalde tatillerde çocuklarımıza aile büyüklerini ziyaret etmelerini, akrabalar ve arkadaşlarla bol bol vakit geçirmelerini öneririz. Ama salgın döneminde olduğumuz için çocuklarımızın daha çok evde aileleriyle birlikte tatili geçirmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra dinlenmeli ve bağışıklık sistemlerini destekleyecek besinler tüketmeliler. Öğrencilerin uyku düzeni bozulmamalı, çünkü bir haftalık ara tatilden sonra yüz yüze eğitim tekrar başlayacak. Dolayısıyla uyku düzenini bozmak gece geç saatlerde yatmak, 1 hafta sonra okullar açıldığında uyum sorununa yol açabilir. Öğrenciler alışkanlıklarını yani günlük rutinlerini bozmamalı."

Çiçek, öğrencilerin ilk kez tatile sevinemediklerini aktararak, "Çocuklar okullarını ve arkadaşlarını çok özledi. Yüz yüze eğitime başlamayan gruplar tatil olmasını istemiyor. Okula gelen öğrencilerimiz ise salgının daha fazla yayılmaması ve tamamen uzaktan eğitime geçilmemesi için maske ve temizlik kurallarına yetişkinlerden daha çok dikkat ediyor." yorumunu yaptı.

"Çalıştıkları konuları ailelerine anlatarak tekrar edebilirler"

Nil Çiçek, öğrencilerin ekransız bir hafta geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sekiz haftalık bir eğitim süreci geride kaldı ama bir yandan akademik çalışmalar da devam ediyor. Bu ara tatil öğrencilerin eksiklerini gidermesi için de bir fırsat. Özellikle sınav grupları konu tekrarları yapabilir. Bu dönem bir yandan yüz yüze bir yandan da uzaktan eğitim devam ettiği için çocuklarımıza ara tatilde 'ekransız bir hafta' öneriyorum. Çünkü öğrenciler hem ders çalışmak için hem de boş vakitlerinde oyun oynamak için ekrana bakmak durumunda kaldı. Bu durum bazı yaş gruplarında kendini ifade etme becerileriyle ilgili problemlere yol açıyor. Bu nedenle bu bir hafta ekrandan uzak geçirilmeli. Konu tekrarı yapmak isteyenler kitaplardan destek alabilir. Hatta çalıştıkları konuları ailelerine anlatarak tekrar edebilirler. Böylece hem aileleriyle zaman geçirmiş hem de bu dönemin ilk çeyreğinde öğrendiklerinin bir tekrarını yapmış olurlar."

Küçük yaş gruplarına ise ara tatilde kutu oyunları öneren Çiçek, "Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ise tatil süresince yaratıcılıklarını ve odaklanma süreçlerini destekleyecek oyunlar oynamalı. Merakın öğrenmenin anahtarı olduğu unutulmamalı. Ailelere, çocuklarının merak duyguları giderecek, hobileriyle bağlantılı araştırmalar yapmalarını öneririm. Sanata ya da spora ilgisi olan bir çocuklar bu konuda mutlaka desteklenmeli ve yeni şeyler öğrenmesi için fırsat vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrandan uzak, ara tatil önerisi
Ekrandan uzak, ara tatil önerisi

oyunlar, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekrandan uzak, ara tatil önerisi - Son Dakika


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