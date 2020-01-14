Öğrencilere el kremi yapmayı öğrettiler - Son Dakika
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Öğrencilere el kremi yapmayı öğrettiler

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta eczacılar, ilkokul öğrencilerine doğal el kremi yapımını uygulamalı olarak öğretti.

Öğrencilere el kremi yapmayı öğrettiler, System.String[]

Kahramanmaraş'ta eczacılar, ilkokul öğrencilerine doğal el kremi yapımını uygulamalı olarak öğretti.


Kahramanmaraş Eczacılar Odası Sosyal Sorumluluk Komite Başkanı Fatma Yağlıca Derdiyok ile beraberindeki eczacılar, Onikişubat ilçesi Hasan Balcı İlkokulu 2'inci sınıf öğrencileriyle buluştu.


Okula getirilen maddelerle doğal el kremi yapımını anlatan Derdiyok, "Çocuklarımıza ilaç, sağlıklı beslenme ve antibiyotik kullanımı hakkında bilgiler anlattık" dedi.


Çocukların aklındaki önemli olan konulardaki soru işaretlerini giderdiklerini söyleyen Derdiyok, "Burada öğrencilerimize mesleğimizle olan eczacılıkla ilgili el becerilerini geliştirerek doğal krem yapma etkinliği de düzenledik. Akılcı ilaç konusunda birçok okulda eğitimler verdik ve öğrencilere doğal ilaç yapımını anlattık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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